May 5, 2025 3:01 PMClock
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مصدر أمني إسرائيلي: العملية في قطاع غزة التي صدّق عليها المجلس الوزاري الإسرائيلي الأمني المصغر سيكون اسمها "مراكب جدعون"

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