Apr 21, 2025 5:25 PMClock
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مصباح الأحدب: البابا فرنسيس حمل رسالة الرحمة ورحيله خسارة لكل إنسان شجاع متسامح

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