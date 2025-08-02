Aug 2, 2025 7:57 AMClock
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مصادر وول ستريت جورنال: إدارة ترامب أوقفت تمويل مجموعة من برامج الصحة العامة لمكافحة الأمراض

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