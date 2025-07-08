Jul 8, 2025 1:42 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مصادر وكالة مهر: طهران تقوم حالياً بدراسة طلب الاميركيين وصحة ادعاءاتهم وكيفية عقد جولة جديدة من المفاوضات

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o