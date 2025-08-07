Aug 7, 2025 6:49 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مصادر وزارية: وزراء "أمل - حزب الله" لم يقبلوا بصيغة مشتركة بين رئيس الحكومة ووزيري الاعلام والعدل تقضي بالدخول في نقاش الورقة والموافقة على أهدافها

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o