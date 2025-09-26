Sep 26, 2025 4:04 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مصادر مطلعة لـ"رويترز": العقبة تكمن في طلب إسرائيل السماح لها بفتح "ممر إنساني" إلى محافظة السويداء

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o