Oct 6, 2025 12:23 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مصادر مصرية: حماس تطالب بضمانات واضحة وآليات رقابة تضمن تنفيذ خطة ترامب بشأن غزة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o