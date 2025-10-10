Oct 10, 2025 5:06 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مصادر مصرية: حركة الشاحنات التي ستدخل غزة ستكون حرة من جنوبي إلى شمالي القطاع عبر محوري "صلاح الدين" و"الرشيد"

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o