May 3, 2025 12:07 PMClock
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مصادر محلية لسكاي نيوز عربية: مروحيتان حربيتان وقافلة معدات تابعة للتحالف الدولي تصل كتعزيزات عسكرية لقاعدة التحالف قرب الحدود الغربية للعراقية

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