Jul 16, 2025 10:32 AMClock
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مصادر محلية سورية : الكادر الطبي في المستشفى الوطني في السويداء يناشد التدخل بعد محاصرته وقطع الكهرباء والمياه والغذاء عنه

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