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مصادر لِـ"سكاي نيوز" من مدينة السويداء: التقديرات الأولية تشير إلى 1000 مفقود و 700 معتقل من السويداء

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