Jul 22, 2025 7:39 AMClock
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مصادر للـ"سي إن إن": واشنطن أبلغت حماس أن صبرها بدأ ينفد وأن عليها تقديم ردها على المقترح المحدث بسرعة

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