Apr 5, 2025 3:28 PMClock
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مصادر للجزيرة: مستوطنون يهاجمون منازل فلسطينيين في محيط جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس

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