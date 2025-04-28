Apr 28, 2025 4:51 PMClock
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مصادر للجزيرة: قوة عسكرية إسرائيلية دخلت موقع عين البرج العسكري في ريف دمشق الغربي وفجرته بعد تفخيخه

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