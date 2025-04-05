Apr 5, 2025 2:33 PMClock
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مصادر للجزيرة: قوات الدعم السريع تقصف بالمدفعية الثقيلة أحياء في الفاشر ومخيم زمزم للنازحين جنوبي المدينة

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