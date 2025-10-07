Oct 7, 2025 6:28 AMClock
أبرز الأحداث
مصادر للجزيرة: قوات اسرائيلية تقتحم مناطق واسعة بمحافظات الخليل ورام الله وقلقيلية وسلفيت في الضفة الغربية

