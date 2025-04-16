Apr 16, 2025 7:31 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مصادر للجزيرة: إصابة فلسطيني إثر إطلاق قوات اسرائيلية النار على مركبة عند حاجز قلنديا شمال القدس

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o