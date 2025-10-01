Oct 1, 2025 12:10 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مصادر للجزيرة: أكثر من 400 مستوطن اقتحموا صباح اليوم المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o