Aug 8, 2025 1:50 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مصادر لـ"رويترز": الهند تنتظر توضيحات بشأن التجارة مع الولايات المتحدة قبل استئناف مباحثات شراء الأسلحة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o