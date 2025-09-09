آخر الأخبار
10:56 AM
مصادر لـ"الجزيرة": قوات خاصة إسرائيلية تختطف شابا بعد اقتحام مخيم العين في نابلس شمالي الضفة الغربية
إعلام إسرائيلي: أنباء عن إطلاق مسيّرة حوثية باتجاه إسرائيل
2025-09-09 15:12:22
بدء جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي
2025-09-09 15:12:15
الوفد الروسي بدمشق: مهتمون بزيارة الشرع إلى موسكو
2025-09-09 15:03:33
"الكتائب" يدعو إلى المشاركة الكثيفة في ذكرى استشهاد بشير
الوفد الروسي بدمشق: مهتمون بزيارة الشرع إلى موسكو
وزير الخارجية السوري: نرحب بالتعاون مع روسيا في مجال إعادة الإعمار والطاقة والزراعة والصحة على أساس عادل وشفاف
وزير الخارجية السوري: أي وجود أجنبي على أرضنا يجب أن تكون غايته مساعدة الشعب السوري في بناء مستقبله
وزير الخارجية السوري: سوريا الجديدة طوت صفحة المراوغة والإنكار وتعاونت مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
بدء توافد الوزراء إلى السراي للمشاركة في الجلسة الحكومية عند الساعة 3
الحجار بحث مع طليس في أوضاع النقل
مجلس الوزراء السعودي: إسرائيل تستخدم الحصار والتجويع لفرض التهجير قسرا
خواجة: مرتاحون لقرار الحكومة ولدينا قوتان مطلوب التكامل بينهما
مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: أوروبا الأكثر نشاطا في العالم في ما يتعلق بغزة وأكبر مانح إنساني
حزب "فرنسا الأبية" يعلن عزمه تقديم مذكرة لعزل ماكرون
ملكة جمال نيويورك كاسي دونيغان تفوز بلقب ملكة جمال أميركا
هل من الآمن شرب القهوة على معدة فارغة؟
تحذير: مرض السكري يسرق طاقة قلبك
إنجاز طبي مميز يسجل لمستشفى الراعي ولبنان
لهذا.. يجب أن تتوقف عن شراء الجزر الصغير؟
ناصر الدين: الشراكة مع النقابات المهنية ليست خيارا بل ضرورة
رقم سرّي يفتح جميع شبكات الواي فاي
عشية حفل عمرو دياب.. بريدي والبطل: لن نسكت عن هدر مئات الآلاف من الدولارات من حق بلدية بيروت
الأسد محاصر بالغارات والتظاهرات والانهيار: هل يرضخ للحل السياسي؟
نداء من رئيس بلدية طرابلس إلى السكان
تقارير مضللة عن حشود عسكرية وروايات عن اقتحامات وهمية...الحدود الشمالية بأمان!
بالأسماء: اليكم الفائزين بالإنتخابات البلدية والإختيارية في جبل لبنان
إليكم النتائج الأولية للانتخابات البلدية والاختيارية في الشمال
3:08 PM
3:03 PM
2:58 PM
2:56 PM
2:56 PM
2:52 PM
2:49 PM
2:48 PM
2:47 PM
2:44 PM
