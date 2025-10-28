Oct 28, 2025 9:39 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مصادر لسكاي نيوز عربية: وفد رفيع المستوى من وزارة الدفاع السورية سيزور موسكو الشهر الجاري لبحث تعزيز قدرات الجيش السوري بمجال الدفاع الجوي

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o