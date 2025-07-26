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مصادر لسكاي نيوز عربية من مدينة السويداء: قتلى الأمن العام والجيش والعشائر في الأحداث التي شهدتها المحافظة مؤخرا يقدر بأكثر من 1500

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