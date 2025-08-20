Aug 20, 2025 7:16 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مصادر لسكاي نيوز عربية: انسحاب قوى الأمن الداخلي والعشائر من 36 قرية شمالي وغربي محافظة السويداء مع الحفاظ على نقطتين أمنيتين على أوتوستراد دمشق - السويداء

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o