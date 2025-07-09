Jul 9, 2025 8:49 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مصادر لسكاي نيوز عربية: الاجتماعات بين وفد شمال شرق سوريا وحكومة دمشق كانت "إيجابية"

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o