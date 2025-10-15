Oct 15, 2025 4:46 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مصادر لرويترز: توقعات بفتح معبر رفح أمام المسافرين غدًا

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o