Apr 19, 2025 9:26 AMClock
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مصادر لرويترز: الهجوم الذي تفكر به إسرائيل على نووي إيران سيكون أصغر بكثير مما اقترحته في البداية

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