Jul 29, 2025 7:37 PMClock
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مصادر لبنانية: نواف سلام وضع بندا خاصا حول "بسط سيطرة الدولة" في جلسة مجلس الوزراء القادمة

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