Jul 19, 2025 6:21 PMClock
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مصادر لبنانية للحدث: الرد اللبناني على الوثيقة الأميركية يؤكد على انسحاب إسرائيل من مناطق الجنوب

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