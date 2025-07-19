أفادت مصادر لبنانية للحدث أنه لا توجد تباينات بين الرؤساء جوزاف عون، نبيه بري، ونواف سلام بشأن الرد على الوثيقة الأميركية، مشيرة إلى أن الرد اللبناني شبه منجز، وقد تم التوافق عليه بين الرؤساء الثلاثة.

وذكرت المصادر أن الرد اللبناني يؤكد على ضرورة انسحاب إسرائيل من مناطق الجنوب، ويشدد على مسألة تحرير الأسرى وإعادة إعمار الجنوب، كما يؤكد على الاستعداد لتنظيم العلاقات مع سوريا وترسيم الحدود كما على وضع برنامج لعودة النازحين.

واشارت المصادر الى ان "الرد لا يعترض على البحث في مسألة سلاح حزب الله ويشترط ضمانات أميركية بعدم استمرار خروقات إسرائيل".

ولفتت الى ان " لبنان تعهد في رده على الوثيقة الأميركية بإجراء إصلاحات اقتصادية ومالية".

ورجّحت المصادر أن يقوم مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب، توماس برّاك، بزيارة إلى بيروت يوم الإثنين المقبل.

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