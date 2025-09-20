9:35 AMClock
مصادر قضائية لصوت لبنان : وزارة العدل تستعجل الإجراءات الخاصة باسترداد مالك سفينة روسوس نظراً إلى أن مهلة توقيفه في بلغاريا تنتهي في خلال ٤٠ يوماً

