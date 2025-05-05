May 5, 2025 4:30 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مصادر قضائية لبنانية للحدث: الموقوفون من حماس اعترافوا بالتحضير لعملية إطلاق صواريخ ثالثة على إسرائيل

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o