Jul 28, 2025 8:33 PMClock
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مصادر في مستشفيات غزة: 77 قتيلا منذ فجر اليوم بينهم 31 من طالبي المساعدات

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