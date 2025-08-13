Aug 13, 2025 10:43 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مصادر في مستشفيات غزة: 24 ضحية في غارات إسرائيلية في أنحاء متفرقة من القطاع منذ فجر اليوم

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o