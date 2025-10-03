آخر الأخبار
مصادر في مستشفيات غزة: 15 قتيلا بنيران اسرائيلية منذ فجر اليوم بينهم 11 في مدينة غزة
تجمع المولدات الخاصة أكد استعداده للتعاون مع الحكومة والمعنيين ووضع...
2025-10-04 13:37:42
يسرائيل هيوم عن مصدر سياسي: وقف الهجمات بقطاع غزة هدفه تمكين حماس م...
2025-10-04 13:34:57
إذاعة الجيش الإسرائيلي: أي قصف داخل غزة يهدف إلى إزالة "تهديدات مبا...
2025-10-04 13:30:22
تجمع المولدات الخاصة أكد استعداده للتعاون مع الحكومة والمعنيين ووضع خبراته ومقدراته بتصرفها، في سبيل حل أزمة الكهرباء
يسرائيل هيوم عن مصدر سياسي: وقف الهجمات بقطاع غزة هدفه تمكين حماس من الاستعداد لتنفيذ إطلاق سراح الأسرى
إذاعة الجيش الإسرائيلي: أي قصف داخل غزة يهدف إلى إزالة "تهديدات مباشرة"
حفل تكريمي للقضاة الشرعيين الجدد في طرابلس
عبد الله: لن يحصل أي تعديل على قانون تعويض نهاية الخدمة في الضمان
تعميم صورة موقوف
إذاعة الجيش الإسرائيلي: لن يتم تنفيذ أي هجمات استباقية جديدة داخل مدينة غزة
قصف مدفعي إسرائيلي في شمال خان يونس
حاكم منطقة سومي الأوكرانية: سقوط ضحايا في هجوم روسي على قطار للركاب
إذاعة الجيش الإسرائيلي: القوات ستبقى داخل مدينة غزة دون تقدم إضافي أو تراجع
كلمة مرتقبة لقاسم عصراً
نشاط مكثّف لمسيّرات إسرائيلية في أجواء بعلبك – بريتال، الخضر، نبي شيت، حورتعلا، شمسطار، طاريا، بوداي، حربتا، يونين، مقنة وشعث
دوليات
لأول مرة في تاريخ اليابان.. امرأة تتجه لترؤس الحكومة
صحة
في شهر التوعية بسرطان الثدي... "الصحة العالمية" تحذّر: انتبهوا لهذه العلامات
"اليسوعية" و"غلوب مد" يتعاونان لإطلاق برنامجي دبلوم في الترميز الطبي وتحليل المعلومات الصحيّة
في شهر التوعية على سرطان الثدي.. علاج ثوري جديد يعيد الأمل لكثيرات؟
اليكم الوقت "الأمثل" لشرب القهوة
وزير الصحة تابع لقاءاته في قطر والتقى نظيريه المصري والبحريني
الأكثر قراءة
رقم سرّي يفتح جميع شبكات الواي فاي
عشية حفل عمرو دياب.. بريدي والبطل: لن نسكت عن هدر مئات الآلاف من الدولارات من حق بلدية بيروت
الأسد محاصر بالغارات والتظاهرات والانهيار: هل يرضخ للحل السياسي؟
نداء من رئيس بلدية طرابلس إلى السكان
إليكم النتائج الأولية للانتخابات البلدية والاختيارية في الشمال
بالأسماء: اليكم الفائزين بالإنتخابات البلدية والإختيارية في جبل لبنان
تقارير مضللة عن حشود عسكرية وروايات عن اقتحامات وهمية...الحدود الشمالية بأمان!
عدل وأمن
1:03 PM
وزير العدل في المؤتمر الوطني اللبناني: عرق...
أخبار محلية
11:18 AM
يزبك: على قادة "الحزب" تسليم السلاح طوعاً ...
عدل وأمن
11:08 AM
بالصورة - سقوط "درون" إسرائيلية في جرود ال...
أخبار محلية
11:02 AM
باسيل يجول في الشوف
أخبار محلية
10:38 AM
عون يقلّد السفير غبريال وسام الأرز تقديرًا...
عدل وأمن
9:25 AM
اشتباكات مسلحة بين الجيش ومطلوبين في حي ال...
أخبار محلية
9:08 AM
الراعي: مسؤوليتنا الوطنية أن نحافظ على أرض...
خاص
11:47 AM
حماس تتجرع السم:ضربةللمحور وتغيرات اقليمية...
خاص
10:59 AM
رغم نفي الحزب وكلام برّاك.. الخطة تُنفّذ و...
