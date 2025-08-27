9:40 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مصادر في مستشفيات غزة: 12 شهيدا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o