Jul 13, 2025 10:35 PMClock
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مصادر في رئاسة الوزراء الإسرائيلية: نتنياهو يعتقد أن صفقة التبادل ستتم وأن حكومته لن تسقط

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