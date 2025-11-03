Nov 3, 2025 3:54 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مصادر في حكومة دارفور للعربية: هجمات مكثفة للدعم بالمسيرات على منطقة كرنوي في شمال دارفور

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o