Jul 6, 2025 4:57 PMClock
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مصادر في الكابينت للقناة 13 الإسرائيلية: نتنياهو يغادر إلى واشنطن دون قرار يُقيّده بخطوط حمراء للصفقة

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