Apr 13, 2025 10:23 AMClock
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مصادر فلسطينية: 10 قتلى في قطاع غزة نتيجة للقصف الإسرائيلي منذ فجر اليوم

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