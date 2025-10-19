Oct 19, 2025 10:42 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مصادر فلسطينية للجزيرة: اتصالات الوسطاء تنجح في إعادة الأوضاع بغزة إلى اتفاق وقف إطلاق النار

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o