Apr 26, 2025 7:52 AMClock
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مصادر فلسطينية لسكاي نيوز: مقتل 6 أشخاص بينهم طفلتان وسيدة وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على منزل في جباليا شمالي قطاع غزة

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