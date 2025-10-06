Oct 6, 2025 7:47 AMClock
مصادر عسكرية سودانية للجزيرة: قوات الدعم السريع تشن هجوما من 3 محاور على مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور

