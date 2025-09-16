8:07 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مصادر عسكرية سودانية للجزيرة: اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع شمال شرقي الفاشر عاصمة شمال دارفور

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o