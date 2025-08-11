Aug 11, 2025 4:47 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مصادر عراقية: إطفاء تام للمنظومة الكهربائية في العراق بسبب خلل في خطوط النقل والأحمال الثقيلة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o