Apr 19, 2025 7:47 PMClock
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مصادر طبية: 53 ضحية إثر غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم

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