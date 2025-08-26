8:16 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مصادر طبية: 20 قتيل فلسطيني جراء قصف إسرائيلي على غزة منذ فجر اليوم

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o