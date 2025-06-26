Jun 26, 2025 2:49 PMClock
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مصادر طبية للأناضول:ارتفاع عدد القتلى بنيران إسرائيلية بغزة منذ الفجر إلى 59 فلسطينيا بينهم طفلتان و4 من منتظري المساعدات الإنسانية

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