Aug 4, 2025 7:52 PMClock
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مصادر طبية في غزة: 74 قتيلا بنيران الجيش الإسرائيلي في القطاع منذ فجر اليوم بينهم 36 من طالبي المساعدات

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