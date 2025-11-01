1:37 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مصادر طبية في غزة: وصول 22 قتيلا منهم 17 تم انتشالهم من تحت الأنقاض إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ 24 الماضية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o