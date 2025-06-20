Jun 20, 2025 4:08 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مصادر طبية في غزة: مقتل 43 فلسطينيا بنيران الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة منذ فجر الجمعة بينهم 25 من منتظري المساعدات

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o